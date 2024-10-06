«У меня нет времени». Фернандо Алонсо предупредил своих болельщиков

«У меня нет времени». Фернандо Алонсо предупредил своих болельщиковAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо признался, что вряд ли до конца карьеры дождётся конкурентоспособную технику в Aston Martin.
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