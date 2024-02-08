Препарат, применяемый при эректильной дисфункции, защищает от болезни Альцгеймера – Neurology

Авторы нового исследования обнаружили потенциальную связь между препаратами для лечения эректильной дисфункции (ЭД) и снижением риска развития болезни Альцгеймера, хотя причинно-следственная связь не установлена.
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