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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джулиус Рэндл о Майке Конли: «Ему 50 лет, а он все еще выходит на площадку, играет в защите и выкладывается по полной»

«Майку 50 лет, а он все еще выходит на площадку, играет в защите и выкладывается по полной… Я весь год говорил о том, какой он лидер для нашей команды и как помогает нам сохранять баланс.

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