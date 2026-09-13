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FiNE NEWS

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Россия представила новые направления сотрудничества на саммите БРИКС в Нью-Дели

На проходящем в Нью-Дели саммите БРИКС российский президент Владимир Путин провёл ряд встреч с представителями других государств, в ходе которых обсуждались совместные проекты в различных сферах экономики, включая промышленность, энергетику и торговлю.

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