Пожелания жителей учтут при формировании программы ремонта домов в Химках

Мнение жителей станет приоритетным при формировании программ ремонта многоквартирных домов в Химках. По поручению главы округа Дмитрия Волошина для обсуждения инвестпрограмм организуют встречи горожан, депутатов и представителей муниципальных служб.
Мнение жителей станет приоритетным при формировании программ ремонта многоквартирных домов в Химках. По поручению главы округа Дмитрия Волошина для обсуждения инвестпрограмм организуют встречи горожан, депутатов и представителей муниципальных служб.
Свежие комментарии