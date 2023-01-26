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Пожелания жителей учтут при формировании программы ремонта домов в Химках

Пожелания жителей учтут при формировании программы ремонта домов в Химках

Мнение жителей станет приоритетным при формировании программ ремонта многоквартирных домов в Химках. По поручению главы округа Дмитрия Волошина для обсуждения инвестпрограмм организуют встречи горожан, депутатов и представителей муниципальных служб.

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