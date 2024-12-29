Тренер «Филадельфии»: «Если придется вывести Мичкова из состава, я это сделаю»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла объяснил, почему не выпускал на лед российского нападающего Матвея Мичкова в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахаймом».
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