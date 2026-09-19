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Пронедра

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Самый ожидаемый удар. Зима станет экзаменом для украинской обороны

Самый ожидаемый удар. Зима станет экзаменом для украинской обороны

Зимняя кампания на Украине может пройти под знаком нового этапа противостояния — борьбы не только за территории, но и за технологическое превосходство.

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