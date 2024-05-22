Китай призывает США прекратить использовать Тайвань в качестве инструмента для сдерживания Китая

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Китай настоятельно призывает США добросовестно выполнять свои обязательства не использовать Тайвань в качестве инструмента для сдерживания Китая и прекратить размывать и выхолащивать принцип одного Китая.
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