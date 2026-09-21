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Экран без вырезов, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, двойное охлаждение. RedMagic 12 Pro+ выйдет в октябре

Экран без вырезов, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, двойное охлаждение. RedMagic 12 Pro+ выйдет в октябре

Игровой смартфон Nubia станет тоньше и легче, а также получит обновленного ИИ-помощника для игр Nubia официально объявила, что игровой смартфон RedMagic 12 Pro+ представят в октябре.

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