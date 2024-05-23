Большинство петербуржцев не знают об арктических маршрутах в своем городе

При этом регионы Арктической зоны РФ также посещали немногие «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что петербуржцы проявляют интерес к Арктике, но не знают, что в городе есть тематические туристские маршруты.
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