Большинство петербуржцев не знают об арктических маршрутах в своем городе

При этом регионы Арктической зоны РФ также посещали немногие «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что петербуржцы проявляют интерес к Арктике, но не знают, что в городе есть тематические туристские маршруты.