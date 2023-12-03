Универсальная защита: назван фрукт, который может защитить от большинства болезней

Исследование, посвященное гранату, на дня опубликовали в авторитетном журнале Nutrients. Ученые проанализировали как этот фрукт влияет на ряд заболеваний, в частности, ожирение, метаболический синдром и диабет 2 типа.
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