Работы по замене канализации на улице Астраханской в Тамбове пообещали завершить в мае

В Тамбове продолжается замена изношенных участков канализационного коллектора на улице Астраханской. Работы ведутся на трех участках: у школы №30 - улица Астраханская, 159, а также на Астраханской, 1/2 и 1/4.
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