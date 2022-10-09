Восьминогие Спящие красавицы: замороженные тихоходки не стареют

Тихоходки — настоящие чемпионы выживания: они способны перенести 10 дней в открытом космосе, провести больше 30 лет без воды и еды и не погибнуть, получив дозу облучения, в несколько раз превосходящую смертельную для всех остальных животных.
Тихоходки — настоящие чемпионы выживания: они способны перенести 10 дней в открытом космосе, провести больше 30 лет без воды и еды и не погибнуть, получив дозу облучения, в несколько раз превосходящую смертельную для всех остальных животных.
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