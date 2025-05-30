Силовики задержали главу Кемеровского округа Марину Коляденко

Главу Кемеровского округа Марину Коляденко задержали силовики, её подозревают в коррупции.Задержана глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляднеко, пишет издание NGS42 со ссылкой на источник из силовых структур.
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