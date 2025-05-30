Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Гореть фашистам в атомном аду!"Мерц идёт на бол...
  • Руслан Техажев
    Как бы не хотелось, но ВВП придется взять за мягкие места так называемых олигархов, а вернеесказать главарей бандитск...Абрамович появилс...
  • Юрий Капустин
    Кого то это напоминает ..Старушка из Волог...

Силовики задержали главу Кемеровского округа Марину Коляденко

Силовики задержали главу Кемеровского округа Марину Коляденко

Главу Кемеровского округа Марину Коляденко задержали силовики, её подозревают в коррупции.Задержана глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляднеко, пишет издание NGS42 со ссылкой на источник из силовых структур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх