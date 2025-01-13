РБК: владельца за неуплату НДФЛ с продажи жилья оштрафуют на 40% от суммы налога

Россиян в 2025 году смогут оштрафовать за нарушение пожарной безопасности в многоэтажном доме, неуплату налогов с продажи квартиры, неправильную эксплуатацию газового оборудования и самовольную замену радиаторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии