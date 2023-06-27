В Китае учредят Национальный день экологии

В Китае планируется объявить 15 августа Национальным днем экологии. Это поможет повысить осведомленность народных масс об экологической цивилизации, а также усилить их идеологическую и поведенческую сознательность по охране окружающей среды.
В Китае планируется объявить 15 августа Национальным днем экологии. Это поможет повысить осведомленность народных масс об экологической цивилизации, а также усилить их идеологическую и поведенческую сознательность по охране окружающей среды.
Свежие комментарии