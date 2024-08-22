API «Яндекс Карт» научились лучше оптимизировать маршруты

Команда Яндекса объявила о запуске новой полезной функции для API «Яндекс Карт». В «Маршрутах и навигации» стали доступны функции для более точного планирования маршрутов: «Объезд выбранных зон», «Оптимизация порядка объезда точек» и «Минимизация поворотов налево».
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