API «Яндекс Карт» научились лучше оптимизировать маршруты

Команда Яндекса объявила о запуске новой полезной функции для API «Яндекс Карт». В «Маршрутах и навигации» стали доступны функции для более точного планирования маршрутов: «Объезд выбранных зон», «Оптимизация порядка объезда точек» и «Минимизация поворотов налево».