Турменеджер Ансталь рассказала, что разлив мазута повысил спрос на Дагестан

Новости внутренней и внешней политики в России

Черноморское побережье продолжают очищать от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь рассказала, возникнет ли падение интереса россиян к отдыху на черноморском побережье.