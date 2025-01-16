Турменеджер Ансталь рассказала, что разлив мазута повысил спрос на Дагестан

Черноморское побережье продолжают очищать от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь рассказала, возникнет ли падение интереса россиян к отдыху на черноморском побережье.
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