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Турменеджер Ансталь рассказала, что разлив мазута повысил спрос на Дагестан

Черноморское побережье продолжают очищать от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь рассказала, возникнет ли падение интереса россиян к  отдыху на черноморском побережье.

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