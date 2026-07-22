Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложенной диктатором Зеленским должности вице-премьера по цифровому развитию, сообщил один из рупоров «соросят» – издание «Украинская правда».
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