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Федоров отверг предложение Зеленского и пошёл ва-банк. ВСУ погружаются в раскол

Федоров отверг предложение Зеленского и пошёл ва-банк. ВСУ погружаются в раскол

Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложенной диктатором Зеленским должности вице-премьера по цифровому развитию, сообщил один из рупоров «соросят» – издание «Украинская правда».

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