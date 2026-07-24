Бывшая девушка ответила балашихинскому отравителю на слова о любви

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бывшая девушка серийного отравителя из Балашихи Артема Миссюры, приговоренного к пожизненному сроку, заявила, что не испытывает ненависти к экс-возлюбленному, который покушался на ее жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии