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РЕН ТВ

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Бывшая девушка ответила балашихинскому отравителю на слова о любви

Бывшая девушка ответила балашихинскому отравителю на слова о любви

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бывшая девушка серийного отравителя из Балашихи Артема Миссюры, приговоренного к пожизненному сроку, заявила, что не испытывает ненависти к экс-возлюбленному, который покушался на ее жизнь.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Какой страшный человек...  Молодой,  но уже такой насквозь гнилой...
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1 м.