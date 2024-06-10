Макрон распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы

По итогам выборов в Европарламент лидирует Европейская народная партия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая входит в ЕНП, рассчитывает на новый срокВ 27 странах Евросоюза подсчитывают результаты выборов в Европарламент.
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