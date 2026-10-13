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Игорь Гордин вышел в свет один: Юлия Меньшова пропустила премьеру «Полураспада»

Игорь Гордин вышел в свет один: Юлия Меньшова пропустила премьеру «Полураспада»

61-летний Игорь Гордин появился на светской премьере сериала «Полураспад» без супруги. Юлия Меньшова не стала сопровождать артиста, и он позировал фотографам на красной дорожке один.

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