Представлен Honda Passport IV поколения: почти настоящий внедорожник!

Honda заявляет, что Passport четвертого поколения — это ее «самый внедорожный» кроссовер. Японский производитель раскрыл все подробности о своем новом Passport, включая новый силовой агрегат, обновленные комплектации и некоторые приятные дополнения в виде полезных опций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)