НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

Представлен Honda Passport IV поколения: почти настоящий внедорожник!

Представлен Honda Passport IV поколения: почти настоящий внедорожник!

Honda заявляет, что Passport четвертого поколения — это ее «самый внедорожный» кроссовер. Японский производитель раскрыл все подробности о своем новом Passport, включая новый силовой агрегат, обновленные комплектации и некоторые приятные дополнения в виде полезных опций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх