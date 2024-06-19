В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением создать специальное подразделения, которое будет заниматься проблемой эклетросамокатчиков.
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