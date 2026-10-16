Сообщения о массовом нашествии волков в Московской области не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявил начальник управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Вачугов.
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