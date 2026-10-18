Президент США Дональд Трамп пообещал принять «очень хорошее» решение по антироссийским санкциям. Об этом он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, его слова привел ТАСС .
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