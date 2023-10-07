Вернуть былое величие французскому автопрому в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века кто только ни пытался

В восьмидесятые годы Франция стала основной автомобильной державой: французские компании не производили автомобили премиум-класса и не производили спортивные автомобили, способные конкурировать с Ferrari и Lamborghini.
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