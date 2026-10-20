© Stepanych/Shutterstock/FOTODOMЗаказ религиозных ритуалов онлайн не может заменить поход в церковь, однако это лучше, чем участие в «деструктивных сообществах».
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