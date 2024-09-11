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ВСУ обстреляли Донецк из орудий западного образца

ВСУ обстреляли Донецк из орудий западного образца

Украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка из тяжелых орудий натовского образца. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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