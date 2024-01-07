Tania Еременко Способов, чтобы отомстить пиндосии и англокаклии, много. Но... мы же знаем, что МЕСТЬ - это блюдо, которое лучше подавать холодным. А наш Президент - гурман - он преподнесёт её так, как положено. Пинды хотят сбросить бомбочку на Россию. если она победит Украину (а она несомненно победит) . А мы знаем, что ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА - это НАПАДЕНИЕ. Надо будет их опередить, но не стоит бежать впереди паровоза. Преследуй врага и окружай, а кто не сдается - уничтожай.

В Валерий Что потом? Да ничего. Все зависит от нас и только. Только через силу они постигнут радость позитивного общения.