Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Отношения России и США в глубочайшем кризисе. Наш МИД допускает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если американские власти решат конфисковать российские активы или продолжат нагнетание военной эскалации на Украине.

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Комментарии
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Tania Еременко
Способов, чтобы  отомстить пиндосии и англокаклии, много. Но... мы же знаем, что  МЕСТЬ - это блюдо, которое лучше подавать холодным. А наш Президент - гурман - он преподнесёт её так, как положено. Пинды хотят сбросить бомбочку на Россию. если она победит Украину (а она несомненно победит) . А мы знаем, что ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА - это НАПАДЕНИЕ. Надо будет их опередить, но не стоит бежать впереди паровоза. Преследуй врага и окружай, а кто не сдается - уничтожай.
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12 час.
В
Валерий
Что потом? Да ничего. Все зависит от нас и только. Только через силу они постигнут радость позитивного общения.
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10 час.
лл
лина любимцева
Окончательно рвать  отношения с США не нужно,  а просто держать их на расстоянии и в строгости. И больше НИКОГДА с ними не сближаться. Как и с Европой. Они добро не понимают и исходя из этого,  не помнят.
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9 час.

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