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Украинские депутаты решили устроить себе «ореховые» каникулы

Украинские депутаты решили устроить себе «ореховые» каникулы

Политнавигатор Под предлогом «угрозы» от новых российских ракет украинские депутаты решили попиариться и заодно устроить себе выходные.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Прикинулся?
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1 час.
СК
Сергей Карабухин
..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый-сатанист – Джо-Байден....убийца-Наполеон, фашист-Гитлер, вор-фашист-гнида-Зеленский, вор-фашист-Порошенко, фашист-Нетаньяху, недоразвитый-фашистский-ребёнок-Макрон, фашистская-ливерная-колбаса-Шольц, тупой-ещё-тупее-фашист-Кир-Стармер, дебил-дурачок-фашист-русофоб-Дуда, полоумный-фашист-Жозеп Боррель, фашист-Марк Рютте, фашистка-Урсула-фон-дер-Ляйен, фашистка-Хиллари-Клинтон, дебил-фашист-Барак Обама, полоумный-фашист-Борис-Джонсон, лживая-фашистская-карга-Ангела-Меркель, фашистская-проститутка-Анналена-Бербок, фашист-Франк-Вальтер-Штайнмайер, фашист-Борис-Писториус, фашистка-Даля-Грибаускайте, фашист-Гитанас-Науседа, психбольная-фашистка-Майя-Санду, полоумная-фашистка-Саломе-Зурабишвили, фашистская-проститутка-Кая-Каллас, фашистская- проститука-Мелони, гомик-фашист-Александр-Стубб ... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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