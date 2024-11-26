Жена и сын Круга признались в любви к Киркорову

Супруга Михаила Круга, Ирина, и их сын Александр выразили свою симпатию к Филиппу Киркорову. Как отметила Ирина, сам артист, возможно, даже не подозревает, что всегда «сопровождает» их во время гастролей.
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