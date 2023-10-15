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По цене деликатеса: KFC и крупные рестораны заявляют о дефиците куриного мяса в России

По цене деликатеса: KFC и крупные рестораны заявляют о дефиците куриного мяса в России

В России заявили о дефиците куриного мяса.Крупные сети фастфуда, такие как KFC и Rostic's, сообщили о дефиците куриного мяса в России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мда как хорошо в России рапортуют, ура мы достигли продовольственной независимости, обеспечены и на тебе, ржи дефицит, в 10 рах меньше собрали чем собирали 22 мил.тонн в 23 году собрали 2.2мил.тонн. , мясо кур не хватает, говядины, свинины и т.д. Так где и что решили в России? Какая безопасность продовольственная и для кого?? Все развалено в полной заднице, все направлено на зарабатывания бабла в ущерб своего нарда и его благосостояния...
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