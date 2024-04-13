Инвесторы активно дампят акции Trump Media по итогам второй недели апреля

Экс-президент Дональд Трамп вывел 26-го марта созданную им соцсеть, в публичное поле. Акции Trump Media (DJT) стали доступны инвесторам с 26-го марта, но несмотря на успех в первый день размещения, бумаги попали под каток распродаж.
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