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«Милан» вышел в плей-офф ЛЧ со 2-го места в группе, «Челси» – с 1-го. «Зальцбург» сыграет в ЛЕ

«Милан» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Зальцбург» (4:0). После победы в 6-м туре группового этапа команда Стефано Пиоли пробилась в 1/8 финала со второго места в группе E (10 очков).

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