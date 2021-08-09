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"Передумал, а уже поздно": Европа пересматривает отношение к трансгендерам

"Передумал, а уже поздно": Европа пересматривает отношение к трансгендерам

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез Читать ria.ru в МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Ксения Марсина.

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Вера Романова
не мода,а им выгодно что бы не было нормальных людей.Ничего традиционного,а то что человек может передумать.Никого не волнует.Тем более ,деньги на все это выделяются видимо
Николай Смирнов
Не понятно нафига девочки хотят стать мальчиками, они же становятся среднего рода и теряют всё. Почему мальчики переделываются в девочек понятно, не хотят работать. Как сказал один трансгендер, чтобы парню заработать, надо пахать, а девке достаточно раздется и ей уже деньги платят.

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