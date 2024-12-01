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Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдет до России через сто лет

Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдет до России через сто лет

Геофизик Николай Пальшин, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова, заявил, что северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит свое движение с текущей скоростью.

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