В канун Сретения Господня епископ Серафим совершил вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

14 февраля 2025 года, накануне праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г.
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