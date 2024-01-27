Россия вошла в пятерку стран Европы с наименьшим уровнем безработицы

Россия заняла четвертую строчку из 34-х в рейтинге стран Европы по уровню безработицы в 2023 году. Соответствующее исследование провело РИА Новости, опираясь на отчеты Международной организации труда (МОТ).
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