Американские законодатели ответили на правительственные санкции против Китая

Хотя последние экспортные правила США запрещают поставки передовых инструментов для производства микросхем на многие китайские фабрики, затрудняя производство сложных микросхем в Народной Республике, они все еще содержат лазейки, позволяющие китайским производителям полупроводников приобретать сложные технологии.
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