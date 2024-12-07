Американские законодатели ответили на правительственные санкции против Китая

Хотя последние экспортные правила США запрещают поставки передовых инструментов для производства микросхем на многие китайские фабрики, затрудняя производство сложных микросхем в Народной Республике, они все еще содержат лазейки, позволяющие китайским производителям полупроводников приобретать сложные технологии.