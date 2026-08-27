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SPLETNIK

579 подписчиков

"Выглядят глупо". Артемий Лебедев раскритиковал женщин, которые закрашивают седину

"Выглядят глупо". Артемий Лебедев раскритиковал женщин, которые закрашивают седину

51-летний блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал женщин, которые закрашивают седину, в ответ его осудили его же подписчики в инстаграме*.

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