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Евросоюз придумал шулерскую схему для кражи российских активов через "пустышку"

Евросоюз придумал шулерскую схему для кражи российских активов через "пустышку"

www.globallookpress.com/Marcel Kusch/dpa Евросоюз намерен использовать фирму-"пустышку" для вывода замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear.

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