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Ландо Норрис о самочувствии: «Не думал, что выступлю в квалификации. Очень доволен 4-м местом»

Ландо Норрис высказался об успехе в квалификации, несмотря на плохое самочувствие. В четверг пилот «Макларена» пропустил все медиа-мероприятия из-за подозрения на пищевое отравление.

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