В США представили новый законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов

Сенат представил новый законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов.
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