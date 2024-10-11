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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России

Главе оборонного ведомства представили отчёт о работе отрядов Центра в зоне боевых действий. .

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