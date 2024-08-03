Уверен, сейчас на Западе многие специалисты радостно потирают ручонки: ну надо же, прокатило! И Россия сама отдает русскую часть YouTube, фактически добровольно и без боя.
Зачем депутаты Госдумы хотят отдать YouTube Украине?
Комментарии
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Natalija Osminina
У палки всегда два конца. А как Россия донесет свою точку зрения до всего мира?
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15 час.
Катерина
А тут кто-что ищет... Мне вот эта пропаганда и на фиг ненужна. Я фильмы смотрю и УРОКОВ на YouTube много.
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15 час.
S
Sobering
Боитесь, что вас отпропАгандируют?
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13 час.
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