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Зачем депутаты Госдумы хотят отдать YouTube Украине?

Зачем депутаты Госдумы хотят отдать YouTube Украине?

Уверен, сейчас на Западе многие специалисты радостно потирают ручонки: ну надо же, прокатило! И Россия сама отдает русскую часть YouTube, фактически добровольно и без боя.

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Комментарии
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Natalija Osminina
У палки всегда два конца. А как Россия донесет свою точку зрения  до всего мира?
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15 час.
Катерина
А  тут  кто-что  ищет... Мне  вот эта  пропаганда и  на  фиг  ненужна. Я  фильмы  смотрю и  УРОКОВ  на YouTube  много.
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15 час.
S
Sobering
Боитесь, что вас отпропАгандируют?
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13 час.

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