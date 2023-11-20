Сторонник биткоина Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины

После почти 99% подсчитанных голосов стало ясно, что более 55% из них, что составляет почти 3 миллиона голосов, получил сторонник биткоина Хавьер Майлли и, соответственно можно считать, что он выиграл президентские выборы в Аргентине, по данным Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии