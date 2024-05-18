WSJ: Украина пытается снять запрет на использование американского оружия для ударов по территории России

Ранее на неделе о таком же требовании к США от делегации украинских чиновников сообщало Politico. Зеленский в интервью AFP назвал возможность России наносить удары по Украине любым оружием ее главным преимуществом, в отличие от Украины.
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