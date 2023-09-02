Британский экс-разведчик Фрэнк Ледвидж заявил, что на Западе начали рассматривать возможность вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от территориальных претензий по поводу Крыма.
Guardian: Запад может предложить Киеву членство в НАТО в обмен на отказ от Крыма
Комментарии
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Vasily Golov
Таким стал после американцев город Мосул Ирак.
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7 час.
Vasily Golov
Россия должна получать от ВСУ и США кассетные снаряды 155 мм.Теперь вторично готовят снаряды с обедненным Ураном.Одну партию уничтожили.Следующую джемс.Добавим своего не снарядного обедненного урана. Для повышения радиационного фона.
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7 час.
VG
Vasily Golov
В соответствии с концепцией «бомбовой войны», сформулированной еще в начале минувшего века британским маршалом авиации Хью Тренчардом, мирное население является «таким же участником боевых действий, как и солдат на фронте», поскольку оказывает пассивную или активную поддержку армии и правительству, и потому является «естественной и законной целью» авиации.
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7 час.
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