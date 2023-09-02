Россия должна получать от ВСУ и США кассетные снаряды 155 мм.Теперь вторично готовят снаряды с обедненным Ураном.Одну партию уничтожили.Следующую джемс.Добавим своего не снарядного обедненного урана. Для повышения радиационного фона.

VG

Vasily Golov

В соответствии с концепцией «бомбовой войны», сформулированной еще в начале минувшего века британским маршалом авиации Хью Тренчардом, мирное население является «таким же участником боевых действий, как и солдат на фронте», поскольку оказывает пассивную или активную поддержку армии и правительству, и потому является «естественной и законной целью» авиации.