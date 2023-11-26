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Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию

Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию

1. Гордый отказ покупать электричество в России привёл резкому росту цен в Прибалтике. За энергию прибалты платят уже заметно больше, чем жители Финляндии и Скандинавии.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Как вспомню, когда жила в литве. как хорошо литовцы жили, но почему они такие придурки стали. все у себя угробили. довели страну до ручки. так им и надо. нисколько не жалко. как они жили в советское время им теперь так не жить. да еще и спиваются, молодцы.
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15 час.
Лидия
Жалко, что вбухали в ту же Литву немеряные деньги на строительство жилых микрорайонов, сами же живём в столетних домах, построенных ещё до войны, где постоянно происходят аварии. Теперь надо восстанавливать разрушенную войной Украину. А мы опять мимо. И в реновацию я не верю, посмотрела схему сносимых домов, и вижу, что это те дома, по которым должны расширятся дороги. Не забота о людях. Всё как всегда.
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14 час.

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