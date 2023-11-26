Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию

Как вспомню, когда жила в литве. как хорошо литовцы жили, но почему они такие придурки стали. все у себя угробили. довели страну до ручки. так им и надо. нисколько не жалко. как они жили в советское время им теперь так не жить. да еще и спиваются, молодцы.

Лидия

Жалко, что вбухали в ту же Литву немеряные деньги на строительство жилых микрорайонов, сами же живём в столетних домах, построенных ещё до войны, где постоянно происходят аварии. Теперь надо восстанавливать разрушенную войной Украину. А мы опять мимо. И в реновацию я не верю, посмотрела схему сносимых домов, и вижу, что это те дома, по которым должны расширятся дороги. Не забота о людях. Всё как всегда.